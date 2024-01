Verdi-Warnstreik in Stuttgart: Am Freitag stehen fast alle Busse und Stadtbahnen still

Am Freitag stehen fast alle Busse und Stadtbahnen still

1 Am Hauptbahnhof fährt am Freitag keine Stadtbahn – zuletzt war das im März 2023 der Fall. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Im Tarifkonflikt im Nahverkehr hat Verdi am Freitag zu bundesweiten Streiks aufgerufen. Betroffen ist auch die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Fast alle Stadtbahnen und Busse bleiben in den Depots – wir geben einen Überblick.











Bis zum vergangenen Wochenende die Lokführergewerkschaft GDL, am Mittwoch die städtischen Angestellten der Landeshauptstadt, am Donnerstag ist ein Ausstand der Luftsicherheitskräfte am Flughafen geplant und am Freitag droht bereits der nächste Akt – dann ruft Verdi bundesweit die Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr zu Arbeitsniederlegungen auf, auch bei der SSB. Stuttgart präsentiert sich derzeit als Streikhochburg.