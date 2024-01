Verdi ruft zu Arbeitsniederlegung auf: Auch dem Flughafen Stuttgart droht jetzt ein Streik

1 Der bange Blick zur Abflugtafel: wird der Stuttgarter Flughafen am Donnerstag bestreikt? Foto: Lichtgut/Leif / Piechowski

Am Donnerstag könnten zahlreiche Flugzeuge in Deutschland am Boden bleiben, weil die Gewerkschaft Verdi zu einem bundesweiten Warnstreik der Luftsicherheitskräfte aufgerufen hat. Die Folgen für den Stuttgarter Flughafen sind noch unklar.











Link kopiert



Nach den Lokführern und vor den Straßenbahnfahrern? Die große Streikwelle in Deutschland hält an. Während die Lokführergewerkschaft nach mehreren Streikrunden wieder an den Verhandlungstisch zurückgekehrt ist und sich ein Streik bei den Beschäftigten von kommunalen Verkehrsbetrieben für Freitag abzeichnet, könnten am Donnerstag die Luftsicherheitskräfte an den Flughäfen die Arbeit niederlegen.