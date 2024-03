Verdi-Streik bei den SSB in Stuttgart: Gewerkschaft warnt vor Niedergang des Nahverkehrs

Verdi-Streik bei den SSB in Stuttgart

Die Beschäftigen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) legen am Freitag abermals den Nahverkehr in Stuttgart lahm. Bei einer Kundgebung der Gewerkschaft Verdi wird vor einer Dauerkrise der Branche gewarnt.











Zum nun dritten Mal im Jahr 2024 haben die Beschäftigten der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) am Freitag die Arbeit niedergelegt. Bis auf wenige Buslinien am Rand der Stadt, die von anderen Unternehmen gefahren werden, waren keine Busse und Bahnen der SSB in der Stadt unterwegs. Pendler mussten auf das Auto, das Fahrrad oder die S-Bahn ausweichen – oder gleich von zu Hause aus arbeiten.