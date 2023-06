Hundehalter in Sorge um ihre Vierbeiner

1 Astrid Seitz geht mit Emilia und Helene regelmäßig im Kräherwald spazieren. Foto: Eva Funke

Vor Kurzem soll im Kräherwald giftiges Schneckenkorn ausgelegt worden sein. Bislang ist unklar, ob es sich nur um einen Verdacht handelt oder ob es tatsächlich Giftköder für Hunde waren. Der Polizei fehlen Hinweise.









S-Nord - Immer wieder legen Hundehasser Giftköder an Gassistrecken aus: Schneckenkorn, in Fleischbällchen verpacktes Rattengift oder auch Hackfleisch mit Scherben oder Nägeln. Vor Kurzem soll am Kräherwald Schneckenkorn ausgelegt worden sein. „Ein Hundebesitzer hat Anzeige erstattet, nachdem er blaue Körner, eventuell Schneckenkorn, gefunden hatte. Die Körner hat er zwar fotografiert, dann aber leider entsorgt“, sagt Polizeisprecher Sven Burkhardt. Anhand der Fotos lässt sich laut Burkhardt jedoch nicht feststellen, ob es sich tatsächlich um Gift handelte.