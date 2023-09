1 In Ludwigsburg sind die Feste vor allem durch Familien geprägt. Stress gibt es wie hier auf dem Pferdemarkt kaum. Foto: W. Kuhnle

Keine Großveranstaltung kommt ohne Prügelei aus – leider ist das so. Was aber sagen Veranstalter und die Polizei zur Stimmung auf den Festen im Kreis Ludwigsburg?











Die beiden größten Feste im Landkreis – der Pferdemarkt in Bietigheim und der Schäferlauf in Markgröningen – sind vorüber. Auch in den anderen Städten und Gemeinden neigt sich die Festle-Saison so langsam dem Ende zu. Die Veranstalter und die Polizei haben nach den beiden Großevents zwar insgesamt ein positives Fazit gezogen. Dennoch: In Markgröningen haben sich die Körperverletzungsdelikte mehr als verdoppelt, in Bietigheim lagen sie auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Die Polizei schrieb eine Anzeige weniger als 2022, die in diese Kategorie fallen.