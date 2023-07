Im Jahr 2019 feierte „Live im Park“ als einer der Fellbacher Beiträge zur Remstal-Gartenschau die Premierensaison – und schnell wurde das Feierabend-Festival über die Grenzen der Stadt hinaus zum beliebten Treffpunkt für Menschen aller Generationen. Der Zuspruch lag weit über dem, was sich die Stadtwerke Fellbach als Veranstalter selbst ausgerechnet hatten.

Meist 2000 Gäste im Park vor der Schwabenlandhalle

Stets mindestens 1000, oft aber auch mehr als 2000 Gäste aus dem Remstal wie auch aus dem gesamten Stuttgarter Raum versammeln sich im Stadtpark vor der Bühne, um bei freiem Eintritt Bands zumeist aus der Region zu hören. Viele bekannte Künstler waren schon zu Gast auf dem Guntram-Palm-Platz und lauschten den Klängen und Gesängen von bekannten Persönlichkeiten wie Eric Gauthier (dieses Mal nicht als Balletttänzer) samt Band, Loisach Marci zum Auftakt des Deutschen Wandertags oder dem aus Fellbach-Schmiden stammenden Star-Tenor Matthias Klink, der mit seiner Band Blues und knackigen Rock spielte.

Auch für „Live im Park 2023“ hat Cheforganisatorin Sabine Sorg, bei den Stadtwerken zuständig fürs Marketing und außerdem ausgewiesene Expertin in Sachen Rock und Pop, einen höchst anspruchsvollen Soundtrack zum donnerstäglichen Sonnenuntergang zusammengestellt. Und sie verspricht: „Wir feiern wieder – bunter und knalliger denn je – mit allen, die kommen wollen.“

Das Ende wird für 21.30 Uhr angepeilt

Der diesjährige Start erfolgt am Donnerstag, 6. Juli. Beginn ist wie immer um 18.30 Uhr (Bewirtung bereits ab 17.30 Uhr), das Ende wird für 21.30 Uhr angepeilt. Länger solle es auch gar nicht gehen, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführer Gerhard Ammon – aus Rücksicht auf die Nachbarschaft und auf die eigene Organisationsgruppe der Stadtwerke, die ja am nächsten Morgen wieder ihren normalen Bürodienst versehen muss. Die Besucher können es sich auf den bunten Liegestühlen gemütlich machen, mit einer Picknickdecke im Gras liegen und sich mit kühlen Drinks und leckeren Speisen an den Catering-Ständen verwöhnen. Kleiner Nachteil: Weil die Bühne eben aus Rücksicht auf die Anwohner nur in einer bestimmten Richtung stehen kann, wird man gerne von der Abendsonne geblendet. Wie zu hören ist, sollen nun allerdings als Schattenspender sombreroähnliche Hüte angeboten werden.

Ammon verspricht bis 7. September zehn Donnerstagabende „mit immer toller Stimmung bei familiärem Charakter“. Den Auftakt bestreitet an diesem Donnerstag die seit 35 Jahren über die Bühnen tobende Band Dr. Mablues. In den Folgewochen zu erleben sind beispielsweise die Coverband La Diri, The Mamatoo oder am 3. August The Flowers. Ein Pflichttermin für Ammon selbst ist übrigens das Gastspiel von The Vipers aus Italien – die Tribute-Band lässt die unsterblichen Queen-Songs wieder aufleben.

„School’s out“: Party am ersten Ferientag

Eine Besonderheit fürs jüngere Publikum haben die Stadtwerke am 27. Juli parat: Erstmals findet eine Party „School’s out for Summer“ mit DJ Pellex statt, „ein Geschenk für alle Schülerinnen und Schüler, die hier den ersten Ferientag genießen können“.