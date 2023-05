Grundsätzlich darf man E-Zigaretten und Vapes mit ins Flugzeug nehmen. Allerdings nur im Handgepäck oder direkt am Körper. Im aufgegebenen Gepäck, das in den Laderaum des Fliegers kommt, sind die Geräte verboten. Für die Mitnahme gelten laut der International Civil Aviation Organization (ICAO) folgende Einschränkungen und Vorschriften:

E-Zigaretten und Vapes dürfen ausschließlich von Passagieren oder Besatzungsmitgliedern für den persönlichen Gebrauch mitgeführt werden.

Ersatzbatterien müssen einzeln geschützt sein, um Kurzschlüsse zu verhindern (zum Beispiel durch Unterbringung in der Original-Verkaufsverpackung oder durch anderweitige Isolierung der Pole, also etwa durch Abkleben der freiliegenden Pole oder indem jede Batterie in einem separaten Plastikbeutel bzw. in einer Schutzhülle verpackt wird).

Jede Batterie darf die folgenden Werte nicht überschreiten:

1. Bei Lithium-Metall-Batterien einen Lithiumgehalt von 2 Gramm

2. Bei Lithium-Ionen-Batterien eine Wattstundenzahl von 100 Wh

Das Aufladen der Geräte und/oder Batterien an Bord an Bord des Flugzeuges ist nicht zulässig.

Die Benutzung der Geräte an Bord ist strengstens verboten.

Die Geräte müssen über wirksame Maßnahmen verfügen, um eine versehentliche Aktivierung des Heizelements an Bord des Flugzeugs zu verhindern.

Wie sieht es mit E-Liquids aus?

Will man Liquids für die E-Zigarette mit in den Urlaub nehmen, muss man sich an die Bestimmungen für die Mitnahme von Flüssigkeiten im Handgepäck halten. Die Liquids müssen in einem verschließbaren Plastikbeutel verpackt werden. Jedes Fläschchen darf maximal 100 ml fassen. Insgesamt darf maximal 1 Liter an verschiedenen Flüssigkeiten im Handgepäck mit ins Flugzeug genommen werden. Die Obergrenze gilt für alle Flüssigkeiten kombiniert, also auch für Deo, Zahnpasta und andere. Anders als die E-Zigaretten, Akkus und Batterien dürfen die E-Liquids aber auch im Koffer transportiert werden. Aufgrund der Druckunterschiede im Laderaum könnten sich diese aber ausdehnen und eventuell auslaufen. Man sollte sie also gut verpacken, sodass nichts passieren kann.

Einreisebestimmungen des Landes prüfen

In einigen Ländern der Welt sind E-Zigaretten und Vapes verboten. Aus diesem Grund sollte man sich vor der Abreise über die gesetzliche Lage vor Ort informieren. Eine kurze Internetrecherche liefert meist die gewünschten Informationen. Zusätzlich können Sie sich bei Ihrer Fluggesellschaft informieren oder einen Blick in die Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes zu dem jeweiligen Land werfen.