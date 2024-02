Vandalismus in Stuttgart-Ost: Zahlreiche Autospiegel abgetrennt

4 Der Spiegel an diesem Auto hängt nur noch an einem Kabel. Er muss komplett ausgetauscht werden. Foto: Sebastian Steegmüller

In der Neckarstraße in Stuttgart werden in der Nacht auf Dienstag mindestens neun Fahrzeuge an der Beifahrerseite beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



- Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag Spiegel an mehreren Fahrzeugen an der Neckarstraße im Stuttgarter Osten mit Gewalt abgetreten oder abgeschlagen. Teilweise hingen sie noch am Kabel, die Halterungen waren jedoch auch dort gebrochen. Ein 39 Jahre alter Autofahrer bemerkte gegen 0.30 Uhr den fehlenden Außenspiegel an seinem Fahrzeug und alarmierte die Polizei. Im direkten Umfeld stellten die Beamten acht weitere Autos fest, an denen die Außenspiegel beschädigt wurden. Dass ein Lastwagen oder ein anderes größeres Fahrzeug an den Autos hängen geblieben ist, kann ausgeschlossen werden, schließlich fehlten die Spiegel an der Beifahrerseite. Teilweise lagen sie auch noch auf dem Gehweg.