Unfall in Stuttgart: Stadtbahn-Karambolage an der Himmelsleiter

Stadtbahn-Karambolage an der Himmelsleiter

Unfall in Stuttgart

1 Das Auto wurde bei der Kollision in der Mönchfeldstraße regelrecht geschreddert. Foto: 7aktuell.de/Frank Herlinger

Eine Stadtbahn und ein Auto sind in Freiberg zusammengestoßen. Der Bahnverkehr im Norden der Stadt ist am Dienstag dadurch erheblich aus dem Takt geraten.











Der Stadtbahnverkehr im Norden Stuttgarts ist nach einem Unfall am Dienstagvormittag erheblich aus dem Takt geraten. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierte eine Stadtbahn der Linie U 7 gegen 10.25 Uhr in der Mönchfeldstraße im Stadtteil Freiberg mit einem Auto. Dabei soll es nach einer ersten Meldung der Polizei zwei Leichtverletzte und mehrere Zehntausend Euro Schaden gegeben haben. Der Pkw wurde im Kreuzungsbereich mit der Balthasar-Neumann-Straße erfasst. Die Bahn war stadteinwärts unterwegs und wollte gerade in die Haltestelle Himmelsleiter einfahren.