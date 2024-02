Uttenweiler: Großaufgebot der Polizei bei Fastenpredigt von Winfried Kretschmann

1 Gut geschützt: Kretschmann bei der Fastenpredigt (Archivbild) Foto: dpa/Bernd Weißbrod

Ministerpräsident Winfried Kretschmann wird bei einer Fastenpredigt im Kreis Biberach von viel Polizei geschützt. Hintergrund sind Störungen bei anderen Veranstaltungen der Grünen.











Bei der Fastenpredigt von Winfried Kretschmann (Grüne) in einer Kirche in Uttenweiler (Landkreis Biberach) ist die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen. Erwartete Demonstrationen blieben zunächst allerdings aus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Fastenpredigt sei somit friedlich verlaufen, so ein Sprecher. Eine Reiterstaffel, ein Hubschrauber sowie weitere Einsatzkräfte waren vor Ort.