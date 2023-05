Uterustransplantationen in Tübingen

1 Neues Leben dank einer gespendeten Gebärmutter: Das kerngesunde Baby holte das Tübinger Ärzteteam im Mai 2019 per Kaiserschnitt auf die Welt. Foto: dpa/Universitätsklinikum Tübingen

Die Tübinger Unifrauenklinik ist zum ersten deutschen Gebärmuttertransplantationszentrum ernannt worden. Knapp 50 Frauen weltweit brachten nach einer Uterustransplantation ein Kind auf die Welt, vier davon in Tübingen.









Tübingen - Es ist jedes Mal ein kleines Wunder: Bereits vier Frauen hat die Tübinger Gynäkologin Sara Brucker zu einer Geburt verholfen, obwohl alles dagegen sprach, dass diese jemals in ihrem Leben ein Kind bekommen würden. Als erste Ärztin in Deutschland wagte Brucker an der Tübinger Universitätsfrauenklinik bereits 2016 die Transplantation einer Gebärmutter, eine ethisch durchaus umstrittene und weltweit erst seit wenigen Jahren erfolgreich durchgeführte Operation. „Für mich ist das eine Herzenssache“, sagt die 47-Jährige. Der Eingriff sei die einzige Möglichkeit einer Schwangerschaft für Frauen, die keine Gebärmutter haben, sei es wegen einer angeborenen Fehlbildung oder einer Entfernung aufgrund von Krebs.