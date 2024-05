US-Moderator John Oliver lässt in seiner Late-Night-Show kein gutes Haar an AfD-Politiker Björn Höcke. Gegner der Rechtspopulisten feiern den Clip im Netz.

Das Bild der AfD im Ausland wird immer verheerender. Nachdem sich der Rassemblement National (RN) um Frankreichs berühmteste Rechtspopulistin Marine Le Pen auf europäischer Ebene von der sogenannten Alternative für Deutschland abgewendet hat, wurde sie jetzt auch im amerikanischen Late-Night-TV Thema: Der US-Komiker John Oliver nutzte seine Sendung „Last Week Tonight“ für eine bitterböse Abrechnung mit Björn Höcke und erklärte seinen Zuschauern die AfD auf satirische Weise.

Oliver knöpft sich Höcke vor, wobei er auf seine Verurteilung eingeht, nachdem dieser die verbotene Nazi-Parole „Alles für Deutschland“ der SA verwendet hatte. „Höcke behauptete, er habe nicht gewusst, dass ‚Alles für Deutschland’ ein Nazi-Slogan war“, sagt Oliver. Das sei schwer zu glauben, denn – der Komiker blendet ein Bild Höckes ein – das seien „Nazi-Augen“; danach weist Oliver richtigerweise darauf hin, dass Höcke ja auch Geschichtslehrer gewesen sei.

Otto von Bismarck, Pause, „99 Luftballons“

Es folgt eine Sequenz, in der Oliver anhand weiterer Einblendungen zeigt, wie er sich Höckes Version deutscher Geschichte vorstellt: Mittelalter, 18. Jahrhundert, Otto von Bismarck, dann seien „alle so ein bisschen rumgehangen“, Kunstpause, „99 Luftballons“ – Nenas Song ist auch in Übersee sehr bekannt.

Die Aussparung der Epoche des Nationalsozialismus erwies als Pointe, die nicht nur vorm heimischen Fernsehpublikum, sondern auch im Netz für Lacher aufseiten der AfD-Gegner in Deutschland sorgte. Der Clip wird in sozialen Netzwerken wie X, ehemals Twitter, fleißig geteilt und süffisant kommentiert. „Wäre lustig gewesen, hätte er ihn auch Bernd genannt“, ergänzt einer, „Brillant“, urteilt ein anderer Nutzer.

Hier der Ausschnitt auf dem offiziellen „Last Week Tonight“-Instagram-Kanal:

Das preisgekrönte Comedy-Format „Last Week Tonight“ behandelt satirisch ernste, meist innenpolitische Themen und wird beim Sender HBO ausgestrahlt. Auch die Youtube-Veröffentlichungen der Marke verzeichnen gewaltige Reichweite: Ein Clip über Donald Trump wurde etwa 40 Millionen Mal angesehen. „Last Week Tonight“ weist Parallelen zur noch etwas bekannteren „The Daily Show“ auf, bei der John Oliver zuvor gearbeitet hatte.