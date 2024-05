1 Vor dem Amtsgericht Böblingen – das gerade saniert wird – ist ein Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er randalierte im Jobcenter. Foto: /Stefanie Schlecht

Zu vier Monaten Haft auf Bewährung verurteilt das Amtsgericht Böblingen einen Mann, der eine Mitarbeiterin im Jobcenter bedrohte.











Vier Monate Haft auf Bewährung wegen versuchter räuberischer Erpressung gab’s am Mittwoch für einen 58-jährigen Mann vor dem Böblinger Amtsgericht. Der Arbeitslose hatte in einem Telefonanruf beim Böblinger Jobcenter mit Gewalt gedroht, wenn er nicht sofort die Geldleistungen aufs Konto überwiesen bekommen würde, die ihm seiner Ansicht nach zustünden. „Man darf solche Äußerungen in der heutigen Zeit nicht auf die leichte Schulter nehmen“, gab Richter Werner Kömpf dem Angeklagten in der Urteilsverkündung mit.