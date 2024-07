Im Juli läutet die Schulglocke die großen Sommerferien ein und ganze sechs Wochen voller Freizeitspaß, Sonne und guter Laune stehen bevor. Doch bei so viel Ferienzeit können einem die Ideen zur Freizeitgestaltung schon einmal ausgehen. Welche Aktivitäten bieten sich abseits vom Urlaub für die Feriengestaltung an?

Freizeitpark: Achterbahn, Gruselhaus und jede Menge Adrenalin

Eine aufregende Aktivität für die ganze Familie ist der Besuch eines Freizeitparks. In ganz Deutschland sind zahlreiche dieser Erlebnisparks verteilt und bieten Anlaufstellen für einen oder mehrere adrenalin-gefüllte Tage. Besonders beliebte und bekannte Freizeitparks sind das Heide Park Resort, der Europapark, das Phantasialand, Tripsdrill oder auch das Legoland Deutschland. In den großen Freizeitparks kann man meist sogar mehrere Tage verbringen und Übernachtungen in Themenhotels buchen. Wer nicht so tief in den Geldbeutel greifen möchte, kann günstigere Parks besuchen wie den Holiday Park oder auch den Schwaben Park.

Freibad: Ab ins erfrischende Nass

Besonders in den Sommerferien bringt ein Freibadbesuch eine willkommene Abkühlung. In der Regel ist der Freibadeintritt für den Geldbeutel erschwinglich und in manchen Familienbädern erhalten Kinder bis zum Grundschulalter kostenlosen Eintritt. Bestens vorbereitet mit Vesper und kalten Getränken aus der Kühltasche kann ein ganzer Ferientag im Freibad verbracht werden. Besonders wichtig bei den sommerlichen Temperaturen: Sonnencreme nicht vergessen!

Sommerferien-Tipp: Ein Besuch im Tierpark

Wer in den Sommerferien etwas Besonderes mit der Familie unternehmen möchte, kann einen Besuch im Tierpark planen. Wer Tierparks und Zoos ungerne unterstützen möchte, kann entweder nach Alternativen suchen oder aber möglichst tierfreundliche Parks besuchen. Dazu gehört der Leipziger Zoo, der viel Wert auf Bildung und Nachhaltigkeit legt und viel Arbeit in seine Gehege steckt. In möglichst naturnaher Umgebung kann man auch Tiere im Serengetipark im niedersächsischen Hodenhagen beobachten. Hier fahren Besucher mit dem eigenen Auto durch den Park, wie auf Safari. In Wildparks werden häufig auch vor allem heimische Tiere gehalten, ebenso wie in großen Wildgehegen.

Auf dem Baumwipfelpfad in luftiger Höhe

Hoch hinaus geht es auf Baumwipfelpfaden. Hier können Besucher die Perspektive wechseln und die Natur hoch oben in den Baumkronen neu entdecken. Die meisten Baumwipfelpfade sind zeitgleich spannende Lehrpfade über den Wald und seine Bewohner und bieten allerlei Kletter-Möglichkeiten für die kleinen Besucher. In vielen Fällen gibt es für Familien extra Familien-Tickets zu kaufen oder Kinder erhalten ermäßigten Eintritt, während kleine Kinder den Baumwipfelpfad kostenlos besuchen dürfen. Einen Überblick über Deutschlands schönste Baumwipfelpfade gibt es im zugehörigen Artikel.

Einen Tag auf dem Bauernhof verbringen

Es muss nicht immer gleich ein ganzer Urlaub sein, auch ein Tag voller Spaß auf dem Bauernhof bringt Kinderaugen zum Leuchten. Hier können Klein und Groß einen Tag lang kräftig mit anpacken, Tiere versorgen, Heu machen oder Gemüse ernten. Auch ein Ausritt auf dem Pferd steht bei vielen Kindern hoch oben auf der Wunschliste.

Mumm beweisen im Kletterwald

Wer ständig auf der Suche nach neuen Herausforderungen und dem nächsten Adrenalinkick ist, bucht sich in den Sommerferien am besten einen Besuch im Kletterwald. Deutschlands Kletterparks haben so einige Höhenmeter zu bieten und fordern ihre großen und Kleinen Besucher heraus. Gut gesichert geht es hinauf in luftige Höhen. Die schönsten und spektakulärsten Kletterparks Deutschlands gibt es in unserem passenden Artikel zum Kennenlernen.

Camping Ausflug: Natur wahrhaftig erleben

Ein absolutes Highlight, vor allem für Kinder, ist ein Camping Ausflug. Wer hat früher als Kind nicht im Garten gezeltet? Es muss kein langer Urlaub sein, auch ein Camping-Ausflug mit einer Übernachtung bietet schon eine aufregende Abwechslung vom Alltag und stellt einen willkommenen Tapetenwechsel dar. Besonders beliebt im Sommer: Camping am See – Deutschland bietet zahlreiche Campingplätze an den schönsten Orten des Landes. Zelt und Luftmatratze ins Auto und los geht das Abenteuer.

Ein Ausflug in frühere Zeiten beim Erkunden von Burgen und Schlössern

Wer in den Sommerferien nicht weit verreisen möchte, aber gerne etwas Neues sehen und erleben will, dem bieten sich in Deutschland zahlreiche Gelegenheiten schöne Orte zu erkunden. In der Bundesrepublik gibt es viele Burgen und schöne Schlösser, die besucht werden möchten. Ob Burgruine oder Märchenschloss – einen Ausflug sind diese historischen Sehenswürdigkeiten immer wert. Viele Bauten können auch besichtigt werden und bieten extra kindgerechte Führungen an. Einen Überblick gibt es im Artikel "Die schönsten Burgen und Schlösser".

Besuch im Nationalpark: Neue Umgebungen erkunden

Auch in Deutschland gibt es einige Nationalparks, die es zu entdecken gilt. Nicht immer findet man die spannendsten Landschaften und Möglichkeiten im Ausland. Auch das eigene Land und vielleicht sogar die eigene direkte Umgebung bietet zahlreiche spannende Entdeckungen. In Nationalparks gibt es nicht nur beeindruckende Natur zu erkunden, sondern auch allerhand zu lernen. Meistens bieten die Parks auch kleine Museen, die über die Geschichte und Entwicklung der Natur informieren. Die schönsten Nationalparks Deutschlands gibt es in unserem Artikel zum Nachlesen.