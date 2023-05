1 In Urbach ermittelt die Polizei nach dem Diebstahl eines Schafes (Das Symbolbild zeigt eine andere Schafrasse). Foto: dpa/Sina Schuldt

Im Rems-Murr-Kreis ist am Wochenende ein Tiroler Steinschaf gestohlen worden. Das kleine schwarze Tier verschwand von einer Wiese in Urbach, die Polizei bittet um Hinweise.









Unbekannte haben am Wochenende in Urbach im Rems-Murr-Kreis ein sogenanntes Tiroler Steinschaf gestohlen – dabei handelt es sich nicht um eine Skulptur, sondern um eine seltene, österreichische Schafrasse. Wie die Polizei mitteilt, muss das Tier zwischen Samstag- und Sonntagabend von einer Wiese an der Bärenhofstraße verschwunden sein. Da das kleine schwarze Schaf mit einem Elektrozaun eingezäunt und der Zaun intakt war, geht die Polizei von einem Diebstahl aus.