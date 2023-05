1 In Corona-Zeiten läuft an den Schulen vieles anders ab als früher. Foto: dpa/Marijan Murat

Stuttgart - An den Stuttgarter Schulen muss wieder improvisiert werden. Das liegt nicht nur an den 24 Lehrerstellen, die immer noch nicht besetzt werden konnten – davon je zehn an Grundschulen und Sekundarstufe-eins-Schulen, drei an beruflichen Schulen und eine am Gymnasium. Auch das Coronavirus hat die Bildungslandschaft schwer im Griff. An mehr als 40 Schulen sind Dutzende von Klassen samt Lehrern in Quarantäne, doch auch ohne solche Zwischenfälle arbeiten die Schulleiter wegen dauernder Umplanungen am Anschlag.