Stuttgart - In der zweiten Schulwoche schnellt die Zahl der Klassen, die wegen des Coronavirus in Quarantäne geschickt werden müssen, weiter nach oben. Stand Donnerstagabend sind laut Gesundheitsamt 18 Schulen und sechs Kitas in Stuttgart betroffen – quer verteilt über das gesamte Stadtgebiet und über alle Schularten. Am Mittwochabend hatte die Stadt bereits von 22 betroffenen Schulen gesprochen, diese Aussage am Donnerstag jedoch korrigiert. Am Montag waren es erst sechs Schulen und fünf Kitas gewesen. „Diese Zunahme erfüllt uns mit Sorge“, sagte Sven Matis, Sprecher der Stadt Stuttgart. „In 80 Prozent der Fälle musste die Quarantäne aufgrund von infizierten Kindern und Heranwachsenden angeordnet werden.“ Die betroffenen Häuser mussten jeweils eine oder mehrere Klassen beziehungsweise Gruppen und ihre Betreuer oder Lehrer in Quarantäne schicken. Für alle, die in engem Kontakt mit der infizierten Person waren, bedeutet das, dass sie 14 Tage lang das Haus nicht verlassen dürfen.