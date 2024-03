1 Der Angeklagte wurde von einem Beamten in den Gerichtssaal gebracht Foto: dpa/Heiko Becker

Im sogenannten Dämonenprozess in Unterfranken sagt ein Opfer aus. Was sie schildert, zeigt die Abgründe eines Kultes, in dem es zu schreckliche Gewaltexzessen kam.











Link kopiert



Im Prozess um mutmaßliche Vergewaltigung und Gewalt in einer größeren Lebensgemeinschaft in Unterfranken hat am Montag ein Opfer als Zeugin ausgesagt. Die 30-jährige Medizinstudentin sprach vor dem Landgericht in Schweinfurt davon, dass der Angeklagte, der als Führer der Gemeinschaft gilt, ihr im Frühjahr 2023 auf verschiedene Weise Gewalt zugefügt hätte - unter anderem durch Vergewaltigung, Würgen, Beißen und Schlagen. Sie hätte zeitweise Todesangst gehabt.