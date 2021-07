8 Bald hat sie ausgeblüht – für zwei bis drei Jahre. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Der Titanenwurz an der Uni Hohenheim hat nicht nur zahlreiche Insekten angelockt, sondern auch viele Besucher. Von langer Dauer ist die Pracht aber nicht.

Stuttgart - Riecht sie jetzt nicht?“ – „Ist sie bestäubt?“ – „Wie groß ist sie?“ – „Wie lange blüht sie noch?“ Viele Menschen, viele Fragen. Auch an Tag zwei der erblühten Titanenwurz „Surprise“ hat der Besucherstrom vor dem Sammlungsgewächshaus der Hohenheimer Gärten nicht abgenommen. Hatten am ersten Tag 1350 Menschen bis zehn Uhr abends der größten Blume der Welt ihre Aufwartung gemacht, teilweise eine Stunde wartend, so schoben sich am Freitag bis zur Mittagszeit 540 Interessierte an ihr vorbei. Und auch auf dem Livestream guckten stets mehrere Hundert Interessierte. Zu diesem Zeitpunkt indes rollte sie schon langsam ihre Blätter wieder ein. In der Regel blüht die Titanenwurz nur 24 Stunden.

In ihrer vollen Pracht wird die volle Ladung Gestank freigesetzt

In voller Pracht habe sie 1,30 mal 0,75 Meter gemessen, verrät Valentin Bassé, der an der Uni Hohenheim ein Freiwilliges Ökologisches Jahr macht. Er saß noch spät im Gewächshaus, bekam die „volle Ladung“ des Geruchs ab: „Wie verdorbenes Fleisch oder ein geöffneter Biomülleimer. Doch die Frösche waren schlimmer.“ Die hätten nahe der Wurz „gepfiffen“.

Für den Duftschwall heizt die Pflanze auf

Gärtnerin Nadine Vocale spielt eine Aufnahme ab: Die Quaktiere hören sich an wie Vögel. Indes erklärt Gärtner Alexander Primke den Fans, dass der Duft immer wieder als Schwall herauskomme. Dafür heizt sich die Pflanze auf rund 38 Grad auf. Doch nun ist sie wieder kühl, wie die Wärmekamera beweist. Im Gewächshaus sorgen Heizstrahler für 22 Grad. In ihrer Heimat – also Sumatra – sei die Pflanze 24 Grad gewöhnt, erklärt Primke. „Doch sie hat die offene Türe gut überstanden.“ Auch die hiesigen Insekten fühlten sich vom Geruch angezogen, die Bestäubung könnte geklappt haben. Nun aber kündigt der in sich zusammensinkende Aaronstab an: Bald hat die Pflanze ausgeblüht. Für rund zwei, drei Jahre.