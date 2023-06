1 Die Polizei untersuchte den Unfallort. Foto: dpa/René Priebe

Eine Woche nach dem Unfall mit einem Linienbus in Heidelberg ist eine Frau gestorben. Die 33-Jährige erlag im Krankenhaus ihren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau war in der vergangenen Woche am Heidelberger Hauptbahnhof unter den Bus geraten.