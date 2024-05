Unfall in Stuttgart-West

4 Am Sonntagmittag kommt es zu einem Stadtbahnunfall in Stuttgart-West. Foto: Andreas Rosar

Am Sonntagmittag kommt es in Stuttgart-West zu einem Unfall zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw. Verletzte Personen gab es nicht. Die Strecke ist vorübergehend gesperrt worden.











Am Sonntagmittag kracht es in Stuttgart-West zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw. Wie die Polizei berichtet, wollte der Fahrer des Pkw verbotener Weise an der Kreuzung Bebel- und Claudiusstraße links abbiegen und übersah dabei die Stadtbahn. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 30 000 Euro.