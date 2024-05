3 Am Sonntagmittag entgleist eine Stadtbahn in Stuttgart-West. Foto: Andreas Rosar

Nur kurze Zeit nach einem Stadtbahn-Unfall in Stuttgart-West kommt es ein paar hundert Meter weiter zu einem erneuten Vorfall: Eine Stadtbahn entgleist bei der Haltestelle Vogelsang.











Am Sonntagmittag kommt es gleich zu zwei Vorfällen mit einer Stadtbahn in Stuttgart-West. Nach einem Unfall mit einem Pkw, entgleist kurze Zeit später eine Stadtbahn der Linie U2 an der Haltestelle Vogelsang.