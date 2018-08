Unfall in Stuttgart-Süd Stadtbahn beim Abbiegen übersehen

Von Christine Bilger 09. August 2018 - 09:26 Uhr

An der Einmündung in die Böblinger Straße kommt es zum Zusammenstoß. Foto: SDMG

Innerhalb weniger Stunden sind am Mittwoch in Stuttgart zwei Stadtbahnunfälle geschehen. Nach dem Zusammenstoß in Wangen krachte es am Abend erneut im Stuttgarter Süden.

Stuttgart - Innerhalb weniger Stunden sind am Mittwoch zwei Stadtbahnunfälle geschehen. Zunächst war am Nachmittag ein Lastwagen mit einer Bahn an der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen mit einer Bahn zusammengestoßen. Kaum war diese Unfallstelle geräumt und der Verkehr floss wieder, kam schon der zweite Alarm. Eine Autofahrerin übersah gegen 20.45 Uhr an der Böblinger Straße in Stuttgart-Süd eine Bahn der Linie U1, meldet die Polizei.

Andreaskreuz weist auf Vorrang der Bahn hin

Die 40 Jahre alte Frau kam von der Leonberger Straße und wollte nach rechts in die Böblinger Straße in Richtung Kaltental einbiegen. Dabei übersah sie die Bahn der Linie U1, die in Richtung Vaihingen fuhr. Ihr Mercedes wurde von der Bahn erfasst. Die Frau wurde lediglich leicht verletzt, sie konnte an der Unfallstelle versorgt werden. An der Einmündung, die über die in der Straße verlaufenden Schienen führt, steht ein Andreaskreuz. Dieses weist darauf hin, dass den Bahnen Vorrang zu gewähren ist. In der Bahn wurde niemand verletzt. Der Schaden am Auto und an der Bahn wird auf insgesamt rund 11 000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme war die Stadtbahnverbindung unterbrochen.