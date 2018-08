Stuttgart-Wangen Abschleppwagen prallt mit Stadtbahn zusammen

Von red 08. August 2018 - 18:41 Uhr

Ein Abschleppwagen hat am Mittwoch in Stuttgart-Wangen beim Abbiegen eine Stadtbahn übersehen – und war mit ihr zusammengeprallt. Dabei wurden drei Personen verletzt.





Stuttgart - Beim Zusammenstoß eines Abschleppwagens mit einer Stadtbahn sind am späten Mittwochnachmittag in der Ulmer Straße in Stuttgart-Wangen drei Menschen verletzt worden.

Der 27-jährige Fahrer des Abschlepplastwagens wollte auf Höhe des Langwiesenwegs nach links abbiegen, übersah dabei aber aus bislang unbekannten Gründen die herannahende Stadtbahn der Linie U9 in Fahrtrichtung Hedelfingen. Die Bahn stieß mit dem Abschleppwagen zusammen und schob ihn einige Meter vor sich her, wobei noch ein Signalmast umgeknickt wurde.

Der Fahrer des Abschleppwagens und zwei der Fahrgäste, ein 24 Jahre alter und ein 22 Jahre alter Mann, erlitten dabei leichte Verletzungen und und wurden ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 100 000 Euro. Da sowohl die Stadtbahn als auch der Abschleppwagen nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie mit Spezialfahrzeugen abgeschleppt werden.

Während der Unfallaufnahme kam es zu massiven Verkehrsbehinderungen, da die Ulmer Straße in Fahrtrichtung Wangen komplett gesperrt werden musste und auch der Stadtbahnverkehr in beide Richtungen unterbrochen war.