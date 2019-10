1 Der Verletzte ist vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht worden. Foto: SDMG/SDMG / Gress

In Ostfildern ist es am Dienstag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Ein 59-Jähriger konnte durch Schreie noch auf sich aufmerksam machen.

Ostfildern - Wie schwer die Verletzungen eines Mannes sind, der am Dienstag auf einem Firmengelände in Ostfildern-Scharnhausen zwischen zwei Transportern eingeklemmt wurde, ist noch unklar. Ein 28-Jähriger war kurz vor 16 Uhr mit seinem Fiat Ducato rückwärts von der Elly-Beinhorn-Straße vor ein Hallentor der Firma gefahren. Zu diesem Zeitpunkt parkte dort bereits ein Transporter desselben Typs. Dessen Fahrer wollte am hinteren linken Eck seines Fahrzeugs die Ladeplane verschließen. Der 59-Jährige wurde zwischen den beiden Transportern eingeklemmt. Durch Schreie und Winken konnte er auf sich aufmerksam machen. Der Rettungsdienst brachte ihn dann in eine Klinik.