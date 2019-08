1 Der Junge musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Foto: dpa

Nachdem ein zweijähriger Junge aus einem Auto gestiegen war, wollte die Fahrerin einen Parkplatz suchen. Weil sich das Kleinkind aber an der Autotür festhielt, wurde es bei der Anfahrt schwer verletzt.

Ostfildern - Ein kleines Kind ist am Dienstag bei einem Unfall in Ostfildern (Kreis Esslingen) schwer verletzt worden. Eine 67-jährige VW-Fahrerin hielt um 13.15 Uhr in einer Straße in Scharnhausen an und ließ zwei Mitfahrerinnen sowie zwei kleine Kinder im Alter von sieben und zwei Jahren aussteigen.

Anschließend fuhr die Frau wieder an, um sich einen Parkplatz zu suchen. Unbemerkt war der zwei Jahre alte Junge zum Fahrzeug zurückgelaufen und hatte sich an der Tür festgehalten, da er vermutlich mitfahren wollte. Durch das anfahrende Auto wurde das Kind umgerissen und mitgeschleift. Der Junge wurde vom Rettungsdienst in eine Kinderklinik gebracht.