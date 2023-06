Ein schwer verletzter 27 Jahre alter Motorradfahrer und ein Schaden von insgesamt 22 000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Feiertag Fronleichnam nahe dem Monrepos-Parkplatz bei Ludwigsburg ereignete. Gegen 11.30 Uhr war ein 72 Jahre alter Porsche-Fahrer dort auf der Straße aus Ludwigsburg kommend Richtung Freiberg unterwegs.

Er hatte sich bereits auf dem Linksabbiegestreifen in Richtung des Parkplatzes des Monrepos-Schlosses eingeordnet, als er aus bislang unbekannte Ursache das Abbiegen wieder abbrach und zurück nach rechts auf die Spur in Fahrtrichtung Freiberg am Neckar wechselte. Dabei übersah er vermutlich einen 27-jährigen Suzuki-Fahrer, der sich zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe mit dem Porsche befand.

Lesen Sie auch

Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen und der Motorradfahrer stürzte. Der 27-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Porsche war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.