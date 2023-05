1 Die Polizei setzte Drohnen bei der Unfallaufnahme ein. Foto: Imago//Reiss

Ein 19-Jähriger wollte auf der Stammheimer Straße abbiegen, übersah dabei jedoch einen 27-jährigen Harley-Davidson-Fahrer. Der stürzte schwer.









Ein Motorradfahrer ist am Freitag bei einem Unfall in Kornwestheim schwer verletzt worden. Ein 19-Jähriger war gegen 16.45 Uhr mit seinem Ford auf der Stammheimer Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er nach links in die Bolzstraße abbiegen wollte. Dabei übersah er einen entgegenkommenden 27-Jährigen, der auf seiner Harley-Davidson auf der Stammheimer Straße in Richtung der B 27 fuhr. Der Motorradfahrer prallte gegen den abbiegenden Ford, stürzte von seinem Fahrzeug und blieb etwa sechs Meter weiter mit schweren Verletzungen liegen. Durch den Aufprall wurde der Ford um fast 90 Grad gedreht und auf den Ford Fiesta eines 30-Jährigen geschoben, der gerade in der Bolzstraße wartete.