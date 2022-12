Unfall in Ditzingen

5 Opel und Citroen sind nicht mehr fahrbereit nach dem Unfall in Ditzingen. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Zwei Fahrzeuge prallen am Sonntagabend in Ditzingen nahezu frontal zusammen. Vier Personen werden leicht verletzt.















Ein Opel und ein Citroen sind am Sonntagabend in Ditzingen im Kreis Ludwigsburg nahezu frontal zusammengestoßen. Vier Insassen sind dabei verletzt worden. Die Polizei vermutet, dass der 21-jährige Opel-Fahrer alkoholisiert und deutlich zu schnell unterwegs war.

Laut Polizei war der Opel-Fahrer gegen 20.50 Uhr auf der Hirschlander Straße unterwegs, die in ihrem Verlauf in die Autenstraße übergeht. Der 21-Jährige sei hierbei nach links auf die Gegenspur abgekommen. Dort stieß er mit einem Citroen zusammen. In dem Auto saßen zwei 57 und 20 Jahre alten Frauen, ein 21-jähriger Mann und ein vier Jahre altes Kind.

Bis auf das Kind erlitten alle vier Beteiligten leichte Verletzungen. Der Opel-Fahrer sowie die beiden Frauen aus dem Citroen wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Beide PKW mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Ditzingen war mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, war zunächst noch unklar.