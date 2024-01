Unfall in Ditzingen: AMG-Mercedes kracht in Nissan

5 Crash in Ditzingen: In der Gerlinger Straße gerät ein AMG-Mercedes in den Gegenverkehr. Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch

In der Gerlinger Straße in Ditzingen gerät Montagmorgen ein 28-Jähriger mit seinem Auto aus noch ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr. Resultat des Crashs: ein Leichtverletzter und hoher Sachschaden.











Eine leichtverletzte Person und ein Schaden im fünfstelligen Bereich sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen gegen 8.25 Uhr in Ditzingen zugetragen hat. Ein 28 Jahre alter Mann war mit seinem hochmotorisierten AMG-Mercedes auf der Gerlinger Straße in Richtung Gerlingen unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache nach links in den Gegenverkehr geriet und dort mit dem entgegenkommenden Nissan eines 32-Jährigen zusammenstieß.