1 Die Polizei musste am Sonntagnachmittag zu einem Motorradunfall bei Spiegelberg ausrücken. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Ein 54-jähriger Mann verliert bei zu hohem Tempo in einer steilen Rechtskurve bei Spiegelberg die Kontrolle über seine Honda und stößt mit einem anderen Fahrzeug zusammen.











Schwere Verletzungen hat ein 54-jähriger Motorradfahrer am Sonntagnachmittag bei einem Unfall im nördlichen Rems-Murr-Kreis erlitten. Der Mann war gegen 16.40 Uhr mit seiner Maschine der Marke Honda auf der Landesstraße 1117 in Fahrtrichtung Oberstenfeld unterwegs gewesen. Auf Höhe einer steilen Rechtskurve verlor der Biker nach Polizeiangaben vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Motorrad. Anschließend stieß er mit einem entgegenkommenden VW Passat einer 40-Jährigen, welche die L 1117 in Richtung Sulzbach an der Murr befuhr, zusammen.