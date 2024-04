1 Ursache des schweren Unfalls war ein missglücktes Wende-Manöver. Foto: dpa/Stefan Puchner

Am Dienstagabend hat sich auf der Landstraße bei Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) ein schwerer Unfall ereignet. Nach einem missglückten Wendemanöver stießen zwei Fahrzeuge zusammen. Die Insassen kamen schwer verletzt ins Krankenhaus.











Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagabend auf der Landesstraße L180 zwischen den Rudersberger Ortsteilen Klaffenbach und Oberndorf (Rems-Murr-Kreis) ereignet. Nach Angaben der Polizei waren gegen 20.45 Uhr zwei Fahrzeuge zusammengestoßen. Zuvor war ein 51-jähriger Autofahrer auf Höhe Grauhalde in die dortige Bushaltestelle eingefahren, um sein Fahrzeug zu wenden. Dabei übersah er den in gleicher Richtung fahrenden Wagen eines 18-Jährigen und stieß mit seinem Wagen gegen das Fahrzeug des 18-Jährigen.