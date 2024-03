Olaf Scholz zu Gast im Kreis Freudenstadt: Traktor überschlägt sich bei Anfahrt zu Protestveranstaltung

Bundeskanzler Olaf Scholz war am Montag zu einer Veranstaltung nach Glatten im Kreis Freudenstadt gereist. Bei der Anfahrt zu einer Protestveranstaltung verunglückte ein 18-Jähriger mit seinem Traktor – der 16-jährige Mitfahrer wurde schwer verletzt.

– Bei der Anfahrt zu einer Protestveranstaltung im Rahmen des Besuchs von Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich ein Traktor bei Glatten im Kreis Freudenstadt überschlagen. Während der 18-jährige Fahrer leicht verletzt wurde, zog sich sein 16 Jahre alter Mitfahrer schwere Verletzungen zu.

Wie die Polizei berichtet, war der 18-jährige Traktor-Fahrer gegen 16.10 Uhr auf der Kreisstraße 4700 von Schopfloch kommend in Richtung Glatten unterwegs, als er aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abkam. Dabei überschlug sich der Traktor, wodurch der 18-Jährige leicht verletzt wurde. Sein 16-jähriger Beifahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei kann den Sachschaden derzeit noch nicht beziffern. Ob es sich bei der Unfallursache um einen technischen Defekt handelte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zur Beseitigung der ausgelaufenen Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei hinzugezogen. Die Fahrbahn musste gesperrt werden.

Die Veranstaltung mit Olaf Scholz, die um 16 Uhr begonnen hatte, verlief indes störungsfrei. Auch die im nahen Umfeld parallel stattfindende Versammlung, zu der der verunglückte Traktor unterwegs war, verlief weitestgehend friedlich. Rund einhundert Teilnehmer mit etwa dreißig Traktoren und dreißig weiteren Fahrzeugen nahmen daran teil. Im Rahmen der Versammlung wurde ein angemeldetes Feuer entzündet und wieder gelöscht. Teilweise separierten sich Personen und versuchten so näher an den Veranstaltungsort mit dem Kanzler an der Landesstraße 409 zu kommen, vereinzelt wurde Pyrotechnik gezündet.