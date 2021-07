Unfall am Olgaeck in Stuttgart

1 Der Wagen am Unfallort. Ein Gutachter prüft, wie die Ampel bei dem Unfall geschaltet war. Foto: 7aktuell.de/7aktuell.de

Ein Fußgänger ist am Samstagabend am Olgaeck in Stuttgart angefahren worden. Der Mann schwebt in Lebensgefahr, teilt ein Polizeisprecher mit.

Stuttgart - Am Samstagabend hat sich am Olgaeck in Stuttgart ein schwerer Unfall ereignet. Laut ersten Informationen der Polizei wollte ein Fußgänger gegen 18.50 Uhr die Straße überqueren, dabei sei der Mann von einem Fahrzeug angefahren worden. Der Fußgänger schwebt nach dem Unfall in Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher mit.

Warum der Mann über die Straße gelaufen war, wird derzeit von einem Gutachter geklärt. Denn noch ist unklar, wie die Ampel in diesem Moment geschaltet war. Die Bundesstraße 27 und die Charlotten- und Olgastraße mussten gesperrt werden. Mittlerweile sind die Straßen wieder freigegeben. Weitere Informationen folgen.