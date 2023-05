Sexualstraftat in der S-Bahn

1 Verkehrte Welt: Im S-Bahn-Verkehr gibt es oft Übergriffe, bei denen die Opfer nicht bekannt werden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Eine Frau wird in einer S-Bahn sexuell belästigt. Erfreulicherweise wird der Täter gefasst – doch die Polizei kennt die Betroffene nicht. Das passiert nicht zum ersten Mal.









Stuttgart - Da haben sie nun diesen Tatverdächtigen. Doch wer ist die Frau, die er in einer S-Bahn sexuell belästigt haben soll? „Leider hat sich die Betroffene bis heute nicht gemeldet“, sagt der Bundespolizeisprecher Yannick Dotzek. Tatverdächtiger gefasst, Opfer unbekannt – ein Dilemma, das den Ermittlern in letzter Zeit öfter im Zusammenhang mit sexuellen Belästigungen im Bahnverkehr begegnet. Nicht nur an jenem 27. Juni zwischen Ludwigsburg und dem Stuttgarter Hauptbahnhof.