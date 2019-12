1 Ein 45-Jähriger hat in Ditzingen gleich zwei Räder gestohlen. (Symbolbild) Foto: Lichtgut/Max Kovalenko/Lichtgut/Max Kovalenko

Die Polizei kommt einem Fahrraddieb im Kreis Ludwigsburg eher zufällig auf die Schliche. Der Mann muss mit aufs Revier. Eine Lehre ist ihm das nicht, auf dem Nachhauseweg schlägt er direkt noch einmal zu.

Ditzingen - Ein notorischer Fahrraddieb hat die Polizei in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) beschäftigt – auf die Schliche gekommen waren ihm die Beamten eher durch Zufall. Wie die Polizei berichtet, mussten die Beamten am Donnerstag gegen 16 Uhr einen Streit vor einem Einkaufsmarkt in der Stuttgarter Straße schlichten. Der 45-jährige Mann stritt mit einer 54-Jährigen. Im Gespräch mit den Beamten stellte sich heraus, dass der Mann das Mountainbike, das er bei sich hatte, wohl gestohlen hatte.

Die Polizei nahm den Mann deshalb mit. Als der Tatverdächtige gegen 16.45 Uhr das Revier in Ditzingen wieder verließ, wurde er auf dem Nachhauseweg gleich wieder tätig. In der Ditzenbrunner Straße ging er an einem Fahrrad einer 36-Jährigen vorbei und nahm es einfach mit. Nachdem die Frau den Diebstahl anzeigte, hatten die Beamten den richtigen Verdacht und überprüften um 17.45 Uhr den 45-Jährigen an seiner Wohnanschrift. Dort fanden sie das gestohlene Fahrrad. Er gab gegenüber den Beamten an, er habe nicht anders können.