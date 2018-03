Unbekannter belästigt zwei Frauen Wieder Exhibitionist am Rotebühlplatz

Von red 31. März 2018 - 14:53 Uhr

Am Rotebühlplatz sind wiederholt junge Frauen von einem Exhibitionisten belästigt worden. (Symbolfoto) Foto: 7aktuell.de/Fabian Geier

Am späten Freitagabend entblößt sich ein Unbekannter vor zwei jungen Frauen in einem Auto am Rotebühlplatz. Bereits in der Nacht auf Freitag waren vier Frauen hier belästigt worden.

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Mann hat am Freitagabend am Rotebühlplatz in der Stadtmitte zwei Frauen belästigt. Bereits in der Nacht zuvor war es hier zu einem ähnlichen Vorfall gekommen.

Laut Polizei trat der Mann gegen 23.10 Uhr an das geparkte Auto heran, in dem die beiden 17 und 20 Jahre alten Frauen saßen, und zeigte ihnen sein Geschlechtsteil.

Der Mann soll zirka 30 Jahre alt und etwa 1,90 Meter groß sein. Laut der Frauen habe er ein „arabisches Aussehen“ gehabt. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose bekleidet und trug eine schwarze Wollmütze mit roten Streifen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.