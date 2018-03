Exhibitionist am Rotebühlplatz Mann entblößt sich vor jungen Frauen

Von red 30. März 2018 - 11:25 Uhr

Die Polizei Stuttgart sucht Zeugen im Fall eines Exhibitionisten. (Archivfoto) Foto: 7aktuell.de/Herlinger

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Karfreitag vier junge Frauen in einem Auto am Rotebühlplatz belästigt. Der Unbekannte trat an das Auto heran und entblößte sein Geschlechtsteil. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart-Mitte - Ein unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend gegen 0.20 Uhr am Rotebühlplatz in der Stadtmitte vier Frauen, die in einem geparkten Auto saßen, unsittlich belästigt.

Wie die Polizei mitteilt, trat der Mann mehrfach an das Auto heran und zeigte den jungen Frauen im Alter von 20 bis 25 Jahren sein Geschlechtsteil.

Die Frauen beschrieben den Mann wie folgt: Er soll 25 bis 30 Jahre alt und zwischen 1,75 und 1,80 Meter groß sein. Laut Aussage der Frauen soll der schlanke Mann eine dunkle Hautfarbe und sehr kurze Haare haben. Bekleidet war er mit einer khakifarbenen Jacke.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu melden.