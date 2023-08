Klimawandel in Fellbach Wechsel der Baumarten reicht nicht

Zu viel Hitze, zu wenig Regen, Abgase und kaum Platz an den Wurzeln: Bäume in den Städten haben zu kämpfen. Die Baumexpertin in der Fellbacher Stadtverwaltung, Solveig Birg, erklärt, was es braucht, um im Klimawandel Stadtbäume zu erhalten.