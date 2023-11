Blogger Ali Utlu entzweit Partei: Queerer Deutsch-Türke will in die AfD

Queerer Deutsch-Türke will in die AfD

1 Ein queerer Türke sucht seine politische Heimat – und ist Rechtsaußen gelandet. Foto: dpa/Daniel Karmann

Passt ein queerer Deutsch-Türke in die Rechtsaußenpartei? Die einen wollen Ali Utlu aufnehmen, die anderen finden, er gehört abgeschoben.











Was muss die AfD alles an Verballhornungen ihres Parteikürzels hinnehmen? Affen für Deutschland, Arbeitsgemeinschaft für Deutschtümelei, A. fom Dienst. Trotzdem dürfte das, was der deutsch-türkische Blogger Ali Utlu jetzt gepostet hat, bei vielen Anhängern eine Identitätskrise auslösen: „Gewöhne dich daran, das A in AfD steht für Ali“, schrieb der Kölner Aktivist mit einem gewissen Pathos auf X, vormals Twitter.