Wagenknecht verursacht Grundsatzstreit in Linkspartei

1 Sahra Wagenknecht (Linke) hat mit Russland-Äußerungen im Bundestag einen Grundsatzstreit in ihrer Partei ausgelöst (Archivbild). Foto: dpa/Michael Kappeler

Nach einer umstrittenen Rede von Sahra Wagenknecht verlassen zwei prominente Mitglieder die Linkspartei. Führende Politiker fordern, die Fraktionsspitze solle ihr Einhalt gebieten – doch Wagenknecht sieht sich im Recht.









Es ist das Bild einer tief zerstrittenen Partei, das die Linke in diesen Tagen abgibt. Erst erntete die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht für ihre umstrittenen Russland-Äußerungen in der Haushaltsdebatte am vergangenen Donnerstag heftige Kritik, nun haben zwei prominente Parteimitglieder ihren Austritt verkündet. Derweil werden die Rufe nach einem Eingreifen der Fraktionsspitze lauter.