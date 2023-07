1 Jeder der großen deutschen Autohersteller geht bei der finanziellen Unterstützung der Parteien mittlerweile seinen eigenen Weg. Foto: Butch/Adobe Stock, imago Montage: Kaszlikowski

Daimler will in diesem Jahr nicht an Parteien spenden. Über ihre Verbände unterstützt die Industrie vornehmlich die regierenden Parteien dennoch weiterhin mit hohen Summen – denn da ist bisher kein Kurswechsel geplant. So hält auch die Kritik daran an.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die Daimler AG will in diesem Jahr auf alle Parteispenden verzichten. Die Konkurrenz war da früher dran: VW und BMW haben direkte Spenden vor Jahren abgeschafft. Trotzdem fließen Millionen aus der Industrie in die Politik. Eine Übersicht zum Stand der Debatte.