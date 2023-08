Mehrheit der Deutschen will Wirtschaft klimafreundlich umbauen

1 Trockenheit in Spanien (Archivbild). Foto: Imago/NurPhoto//Albert Llop

Ob Dürren oder Niedrigwasser – eine deutliche Mehrheit der Deutschen nimmt die Folgen des Klimawandels laut einer Studie wahr. Die Zustimmung zu einem klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft ist groß.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen spürt laut einer Studie die Folgen der Klimakrise und hält Maßnahmen zur Anpassung für erforderlich. Rund 90 Prozent der für die Studie „Umweltbewusstsein in Deutschland 2022“ Befragten unterstütze einen umwelt- und klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft, teilte das Umweltbundesamt am Donnerstag in Berlin mit. Wichtig sei den Befragten, dass die Transformation sozialverträglich erfolgt und besonders betroffene Regionen unterstützt werden.