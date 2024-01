Ulmer Münster: Nach Geiselnahme steht Suche nach Motiv im Fokus

5 Am Freitag hat ein Mann in Ulm mehrere Geiseln genommen. Foto: dpa/Marius Bulling

Direkt am höchsten Kirchturm der Welt nimmt ein Mann mehrere Geiseln und löst einen riesigen Polizeieinsatz aus. Einsatzkräfte riegeln Teile der Innenstadt ab. Nach mehr als einer Stunde beenden Schüsse die Geiselnahme.











Nach der Geiselnahme am Ulmer Münsterplatz ermittelt die Polizei weiter zu den Hintergründen der Tat. Ein Mann hatte am Freitagabend mehrere Menschen in einem Geschäft mitten in der Ulmer Innenstadt als Geiseln genommen. Einsatzkräfte schossen auf den Mann und beendeten so die Geiselnahme. „Die Geiseln sind unverletzt geblieben“, sagte Staatsanwalt Michael Bischofberger. Der Verdächtige sei verletzt worden und werde in einem Krankenhaus behandelt.