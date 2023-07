Ukrainische Kinder in Baden-Württemberg

1 Die ersten Kinder aus der Ukraine sind in den baden-württembergischen Schulen schon angekommen. Foto: dpa/Waltraud Grubitzsch

Die Ukraine-Krise stellt die Schulen im Land vor Herausforderungen. Dabei können sie zwar auf Strukturen und Erfahrungen aufbauen, die 2015 entstanden sind. Doch die Lage unterscheidet sich in einigen Punkten erheblich von der damaligen Situation.









Theresa Schopper kann es selbst schon fast nicht mehr hören. Wer und was ist nicht alles „auf Sicht gefahren“ in den vergangenen zwei Coronajahren. Gerne würde die baden-württembergische Kultusministerin mit dem grünen Parteibuch ihren Schulleitern Klarheit verschaffen. Stattdessen rauschen die Schulen im Land in die nächste Nebelwand. Die Ankunft der ukrainischen Flüchtlingskinder stellt Rektoren und Lehrer vor eine neue, zusätzliche große Herausforderung.