1 Viele Familien holen sich für die Pflege zu Hause Hilfe aus Osteuropa. Ukrainische Pflegerinnen und ihre Arbeitgeber stecken jetzt in großen Schwierigkeiten. Foto: /Gottfried Stoppel

In vielen deutschen Familien kümmern sich Frauen aus der Ukraine um Pflegebedürftige. Nach 90 Tagen fahren sie wieder nach Hause, wo oft die Kinder leben. Die Regelung ist jetzt gelockert – doch viele stecken durch den Krieg in einem Dilemma. Und die deutschen Familien mit ihnen.









Stuttgart - Gehen oder bleiben? Diese Frage stellt sich Irina (Name geändert) derzeit wohl dringender als den meisten Menschen, die vom Krieg in der Ukraine betroffen sind. Dabei lebt die junge Frau derzeit nicht im Krisengebiet, sondern in Stuttgart. Weit weg, in Sicherheit. Wäre da nicht ein gewaltiger Haken: Ihre kleine Tochter ist nicht bei ihr. Die Vierjährige wohnt in der Nähe von Kiew bei den Großeltern. So wie immer, wenn Irina arbeitet.