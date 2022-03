Gerhard Schröder trifft am Donnerstag Wladimir Putin in Moskau

15 Gerhard Schröder (rechts) will Wladimir Putin am Donnerstag treffen. Foto: imago images/ITAR-TASS/imago stock&people

Ex-Kanzler Gerhard Schröder soll am Donnerstag nach Moskau reisen und dort Wladimir Putin treffen. Das berichtet die Nachrichtenwebsite Politico.















Der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder soll der Nachrichtenwebsite Politico zufolge am heutigen Donnerstag Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau treffen. Dies sei Teil von Vermittlungsbemühungen, um den Krieg in der Ukraine zu beenden, heißt es unter Berufung auf Insider.