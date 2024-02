Ab der kommenden Saison 2024/25 wird es die Champions League, so wie wir sie kennen, nicht mehr geben. Das gewohnte Format wird komplett verworfen. Auch die Anzahl der Teilnehmer und die der Spiele wird eine andere sein. Was sich alles verändert und welche Auswirkungen diese haben, finden Sie bei uns im Überblick.

Momentan nehmen an der Champions League 32 Teams aus ganz Europa teil. Sie werden per Auslosung in acht verschiedene Gruppen aufgeteilt. Nach sechs absolvierten Gruppenspielen qualifizieren sich die ersten beiden Teams für das Achtelfinale. Der Drittplatzierte rutscht in die Europa League. Ab dann beginnt die K.-o.-Phase.

Die Veränderungen zur neunen Saison

Zur Saison 2024/25 greift die 2021 beschlossene Champions League Reform, die die Gruppenphase und die Spiel- und Teilnehmeranzahl verändert. Die Königsklasse findet künftig nicht mehr in Gruppen statt, sondern nur noch in einer großen Liga. Auch die Anzahl der teilnehmenden Teams wird von 32 auf 36 erhöht.

Jedes Team wird gegen mehrere Mannschaften spielen, bevor es in die K.-o.-Phase geht. Gegen welche Teams gespielt wird, wird vorher ausgelost. Ähnlich wie bei der bisherigen Champions League Auslosung, werden die Teams in Lostöpfe zugeteilt. In welchen Lostopf eine Mannschaft kommt, hängt mit der Leistung der Vorsaison zusammen.

Die neue Gruppenphase

Ab der nächsten Saison werden alle Champions League Teilnehmer zusammen in einer großen Liga spielen, dabei hat jedes Team acht Spiele gegen unterschiedliche Gegner. Jede Mannschaft wird vier Heimspiele und vier Auswärtsspiele haben. Die Teams treten also nur noch ein Mal gegen einander an. Ein Hin- und Rückspiel, wie man es aus der bisherigen Gruppenphase kennt, wird es in dieser Phase nicht mehr geben.

Welcher Platz nach den acht Spielen belegt wird, ist von großer Bedeutung. Die ersten Acht sind direkt für die K.-o.-Runde qualifiziert. Platz 9 bis 24 liefern sich Duelle um ein Platz in der nächsten Runde. Die letzten 12 Teams scheiden direkt aus und steigen, anders als bisher, nicht in die Europa League ab.

Die K.-o.-Phase

Nachdem die ersten acht Teams direkt für die nächste Runde qualifiziert sind, spielen Platz 9 bis 24 eine Zwischenrunde mit Hin- und Rückspiel. Dabei treffen Platz 9 bis 16 in Reihenfolge auf Platz 17 bis 24. Die acht Mannschaften, die sich in der Zwischenrunde durchsetzten können, treffen dann auf die die ersten acht Teams, die sich schon direkt qualifiziert haben. Ab dann läuft die K.-o.-Phase so, wie man sie aus den letzten Jahren kennt.

Im Vorfeld der Play-off-Partien wird der komplette Turnierbaum schon fest gelegt und somit der Weg für jedes Team ins Finale. Um die Mannschaften von Platz eins bis acht zu belohnen, werden die Tabellennachbarn aus der „Gruppenphase“ in der K.-o.-Runde so verteilt, dass sie erst so spät wie möglich auf einander treffen können. So können sich etwa Platz eins und zwei frühestens im Finale begegnen.

Die Teilnehmer und Qualifikationen

An der Qualifikation für einen Champions League Platz ändert sich in der kommenden Saison nicht viel. Weiterhin hängt die Leistung der Vorsaison mit einem Platz in der Königsklasse zusammen. Da aber die Teilnehmeranzahl ab 2024/25 steigen wird, gibt es nun vier neue Plätze zu verteilen.

Platz 1: Einen neuen Startplatz wird es für den Tabellendritten der fünftbesten europäischen Liga laut UEFA-Koeffizienten geben. Aktuell ist das die französische Ligue 1.

Platz 2 und 3: Die zwei Verbände, deren Mannschaften in der Vorsaison den höchsten internationalen Erfolg in allen UEFA-Wettbewerben im Sinne des UEFA-Koeffizienten hatten, bekommen jeweils auch einen weiteren Startplatz.

Platz 4: Über den Meisterweg der Champions League, umgangssprachlich oft Qualifikation genannt, gelangen künftig fünf statt bisher vier Teams in die Ligaphase der Champions League.

Somit haben künftig mehr Teams die Möglichkeit, an der Champions League teilzunehmen und in Europas höchster Spielklasse mitzuwirken.

Der erste Spieltag der Ligaphase der neuen Champions League Saison 2024/25 wird am 17. und am 18. September 2024 stattfinden. Das Ende der Ligaphase ist am 29. Januar 2025. Das Finale der kommenden Champions League Saison findet am 31. Mai 2025 in der Allianz Arena in München statt.