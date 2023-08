Übler Unfall in Kornwestheim

1 Die Polizei hat sich um einen heftigen Unfall gekümmert. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Ein 31-Jähriger ist bei einem Unfall in Kornwestheim am Freitagabend schwer verletzt worden. Der 23-jährige Verursacher hatte womöglich Alkohol getrunken.









Ein 31-jähriger Pedelec-Fahrer ist am Freitagabend bei einem heftigen Zusammenstoß mit einem VW Polo auf Kornwestheimer Gemarkung schwer verletzt worden. Der 23-Jährige am Steuer des Autos, der sich bei der Kollision selbst leichte Blessuren zuzog, hatte den Radler nach Angaben der Polizei übersehen. Der Verursacher musste zudem Blut abgeben, weil er eine Fahne hatte, also eventuell betrunken war.