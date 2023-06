Überlastung der Rettungsdienste in Stuttgart und Region

1 Viele Einsätze des Rettungsdiensts führen letztlich nicht ins Krankenhaus, weil die Patienten in gar keiner Notfallsituation gewesen sind. Foto: /Lichtgut/Max Kovalenko

Der Rettungsdienst in Stuttgart und im Land steht unter Druck. Die Einsatzzahlen steigen, die Helfer können gesetzliche Vorgaben nicht einhalten. Ein wesentlicher Grund: Notrufe wegen Bagatellen. Retter schildern absurde Fälle und klären über das richtige Vorgehen auf.









Der Vorfall, der sich im vergangenen Oktober in Steinheim an der Murr (Landkreis Ludwigsburg) ereignet hat, ist extrem. Ein 50 Jahre alter Mann wählte den Notruf und behauptete, seinen Onkel umgebracht zu haben. Als ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst an der genannten Adresse anrückte, stellte sich heraus, dass die Geschichte frei erfunden war. Der Onkel hatte nur Rückenschmerzen – und nachdem die beiden eine Stunde lang auf einen Arzt gewartet hatten, wollten sie die medizinische Versorgung etwas beschleunigen. Das ging nach hinten los: Der 50-Jährige bekam eine Anzeige wegen des Vortäuschens einer Straftat.